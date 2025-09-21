JEP Château de Pin Château Pin

Château 3 Rue du Château Pin Haute-Saône

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Pin ouvre ses portes. Plongez au cœur d’une journée médiévale visite libre du château (partie XVe siècle), combat de chevaliers à pied et à cheval, campement « La Vie quotidienne au XIe siècle », concert de musique médiévale, présence d’un écrivain, balades etc. .

Château 3 Rue du Château Pin 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 64 72 02

