JEP Château de Pomay Pomay Lusigny

Informations pratiques

Lusigny

JEP Château de Pomay

Pomay Château de Pomay Lusigny Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

.

Pomay Château de Pomay Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 59 88 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days.

L’événement JEP Château de Pomay Lusigny a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région