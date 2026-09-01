AGENDA · Lusigny
JEP Château de Pomay Pomay Lusigny
samedi 19 septembre 2026 · Pomay · Lusigny
Informations pratiques
Lusigny
JEP Château de Pomay
Pomay Château de Pomay Lusigny Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.
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Pomay Château de Pomay Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 59 88 25
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English :
As part of the European Heritage Days.
L’événement JEP Château de Pomay Lusigny a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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