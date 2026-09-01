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AGENDA · Lusigny

JEP Château de Pomay Pomay Lusigny

samedi 19 septembre 2026 · Pomay · Lusigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pomay
Adresse
Château de Pomay
Ville
03230 Lusigny
Département
Allier
Tarif
5 5 5

Lusigny

JEP Château de Pomay

Pomay Château de Pomay Lusigny Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.
  .

Pomay Château de Pomay Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 59 88 25 

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English :

As part of the European Heritage Days.

L’événement JEP Château de Pomay Lusigny a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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