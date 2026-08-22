JEP Château de Ravignan Château de Ravignan Perquie
samedi 19 septembre 2026 · Château de Ravignan · Perquie
Informations pratiques
Perquie
JEP Château de Ravignan
Château de Ravignan 109 allée de l’église Perquie Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Savourez la musique et les gourmandises de la maison L’Infusoir en arpentant le parc. Découvrez Ravignan et sa décoration sous l’angle des jardins et de la nature, puis admirez les sculptures sur tilleul de l’artiste Nicolas de la Barre.
Savourez la musique et les gourmandises de la maison L’Infusoir en arpentant le parc. Découvrez Ravignan et sa décoration sous l’angle des jardins et de la nature, puis admirez les sculptures sur tilleul de l’artiste Nicolas de la Barre. .
Château de Ravignan 109 allée de l’église Perquie 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 72 05 05 contact@armagnac-ravignan.com
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English : JEP Château de Ravignan
Enjoy the music and treats from L’Infusoir as you stroll through the park. Discover Ravignan and its decor through the lens of gardens and nature, then admire the linden wood sculptures by artist Nicolas de la Barre.
L’événement JEP Château de Ravignan Perquie a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Landes d’Armagnac
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