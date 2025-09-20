JEP Château de Rocheplatte (Visite libre du parc et des bords de rivière) Aulnay-la-Rivière

JEP Château de Rocheplatte (Visite libre du parc et des bords de rivière) Aulnay-la-Rivière samedi 20 septembre 2025.

JEP Château de Rocheplatte (Visite libre du parc et des bords de rivière)

11 Rue de Rocheplatte Aulnay-la-Rivière Loiret

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Château de Rocheplatte, sur une motte féodale, mêle architecture du XVIIIe siècle et vestiges médiévaux. Parc historique en bord de rivière, arbres remarquables et douves pittoresques offrent un cadre naturel et patrimonial unique.

Découvrez le Château de Rocheplatte, témoin d’histoire et de nature. Édifié sur une ancienne motte féodale, il combine le charme des salles souterraines médiévales et l’élégance du corps de logis XVIIIe siècle.

Son parc en bord de rivière, parsemé de cèdres centenaires, cyprès, platanes et buis, se déploie autour de douves et de cours d’eau, créant un écrin verdoyant et paisible.

Un parcours unique où patrimoine et nature se rencontrent, idéal pour les amoureux d’histoire, de paysages et de calme au fil de l’eau. .

11 Rue de Rocheplatte Aulnay-la-Rivière 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 10 01

English :

Château de Rocheplatte, built on a feudal motte, combines 18th-century architecture with medieval remains. A historic riverside park, remarkable trees and picturesque moats offer a unique natural and heritage setting.

German :

Schloss Rocheplatte, das auf einer feudalen Motte steht, vereint Architektur des 18. Jahrhunderts mit mittelalterlichen Überresten. Der historische Park am Flussufer, bemerkenswerte Bäume und malerische Wassergräben bieten einen einzigartigen natürlichen und patrimonialen Rahmen.

Italiano :

Il Castello di Rocheplatte, costruito su una motta feudale, combina l’architettura del XVIII secolo con le vestigia medievali. Il suo storico parco fluviale, i notevoli alberi e il pittoresco fossato offrono una cornice naturale e patrimoniale unica.

Espanol :

El castillo de Rocheplatte, construido sobre una muela feudal, combina la arquitectura del siglo XVIII con vestigios medievales. Su histórico parque ribereño, sus notables árboles y su pintoresco foso ofrecen un marco natural y patrimonial único.

