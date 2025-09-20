JEP Château des ducs de Bourbon Place de la déportation Moulins

Place de la déportation Chateau des ducs de Bourbon Moulins

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite libre de l’exposition de « L’ombre à la lumière » et des cachots .

+33 4 70 20 48 47

English :

Free tour of the « L’ombre à la lumière » exhibition and the dungeons.

German :

Freie Besichtigung der Ausstellung « Vom Schatten zum Licht » und der Kerker .

Italiano :

Visita gratuita della mostra « Luci e ombre » e dei sotterranei.

Espanol :

Visita gratuita a la exposición « Luces y sombras » y a las mazmorras.

