JEP Château du Riau Le Riau Villeneuve-sur-Allier

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Allier

JEP Château du Riau

Le Riau Château du Riau Villeneuve-sur-Allier Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée accompagnée de personnes costumées et démonstration de danses historiques avec les Danseries de l’Anglard .

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Le Riau Château du Riau Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 66 59 74

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English :

Guided tour led by people in period costumes and a demonstration of historical dances by the Danseries de l’Anglard.

L’événement JEP Château du Riau Villeneuve-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région