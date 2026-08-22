JEP Château du Riau Le Riau Villeneuve-sur-Allier
samedi 19 septembre 2026 · Le Riau · Villeneuve-sur-Allier
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Allier
JEP Château du Riau
Le Riau Château du Riau Villeneuve-sur-Allier Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée accompagnée de personnes costumées et démonstration de danses historiques avec les Danseries de l’Anglard .
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Le Riau Château du Riau Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 66 59 74
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English :
Guided tour led by people in period costumes and a demonstration of historical dances by the Danseries de l’Anglard.
L’événement JEP Château du Riau Villeneuve-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région