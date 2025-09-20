JEP Château Garreau Château Garreau Labastide-d’Armagnac
JEP Château Garreau Château Garreau Labastide-d’Armagnac samedi 20 septembre 2025.
JEP Château Garreau
Château Garreau 3800 route d’Estang Labastide-d’Armagnac Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Avec son Écomusée de l’Armagnac, le visiteur approchera toute la magie de l’Armagnac et de son environnement.
Au cours de la visite guidée, découvrez le chai souterrain du XIXème siècle, unique en Armagnac !
Avec son Écomusée de l’Armagnac, le visiteur approchera toute la magie de l’Armagnac et de son environnement.
Au cours de la visite guidée, découvrez le chai souterrain du XIXème siècle, unique en Armagnac !
Horaires visites guidées Samedi 14h30, 15h45 & 17h
Horaires visites guidées Dimanche 15h15 & 16h30 .
Château Garreau 3800 route d’Estang Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 84 35
English : JEP Château Garreau
The Écomusée de l’Armagnac (Armagnac Ecomuseum) brings visitors close to the magic of Armagnac and its environment.
During the guided tour, discover the 19th-century underground winery, unique in Armagnac!
German : JEP Château Garreau
Mit seinem Écomusée de l’Armagnac bringt es dem Besucher die ganze Magie des Armagnac und seiner Umgebung näher.
Während der Führung entdecken Sie den unterirdischen Weinkeller aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartig im Armagnac ist!
Italiano :
Con l’Ecomuseo dell’Armagnac, i visitatori possono vivere tutta la magia dell’Armagnac e del suo ambiente.
Durante la visita guidata, scoprirete la cantina sotterranea del XIX secolo, unica nel suo genere in Armagnac!
Espanol :
Con su Ecomuseo de Armagnac, los visitantes pueden experimentar toda la magia de Armagnac y su entorno.
Durante la visita guiada, descubra la bodega subterránea del siglo XIX, ¡única en su género en Armagnac!
L’événement JEP Château Garreau Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Landes d’Armagnac