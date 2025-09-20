JEP Circuit du Patrimoine en Armagnac Landais Église St Laurent Église St Laurent Montégut

Église St Laurent Route de Bourdalat Montégut

Monsieur LIZE vous fera découvrir l’église Saint Laurent et la maison La Salle dite “du gouverneur”, inscrites aux Monuments Historiques, témoins remarquables de l’histoire locale.

À 12h30 repas “poule au pot” organisé par le comité des fêtes sur réservation jusqu’au 13 Septembre inclus.

À 12h30 repas “poule au pot” organisé par le comité des fêtes sur réservation jusqu’au 13 Septembre inclus (paiement à l’inscription)

Direction suite Perquie pour le dessert ! .

Église St Laurent Route de Bourdalat Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 71 90 17

English : JEP Circuit du Patrimoine en Armagnac Landais Église St Laurent

Mr. LIZE will show you around the church of Saint Laurent and the Governor?s House of La Salle, both of which are listed historic monuments and a remarkable testimony to local history.

At 12:30 pm: ?poule au pot? meal organized by the Comité des fêtes, bookable up to and including September 13.

German : JEP Circuit du Patrimoine en Armagnac Landais Église St Laurent

Herr LIZE wird Ihnen die Kirche Saint Laurent und das Haus La Salle, genannt « du gouverneur », zeigen, die als historische Monumente eingetragen sind und bemerkenswerte Zeugen der lokalen Geschichte darstellen.

Um 12:30 Uhr: Essen « Poule au pot » (Huhn im Topf), organisiert vom Festkomitee (Reservierung bis einschließlich 13. September).

Italiano :

Il signor LIZE vi accompagnerà nella visita della chiesa di Saint Laurent e della Casa del Governatore (Maison La Salle), entrambi monumenti storici classificati e testimoni della storia locale.

Alle 12.30: cena « poule au pot » organizzata dal Comité des fêtes (prenotazione obbligatoria fino al 13 settembre compreso).

Espanol :

El Sr. LIZE le llevará a visitar la iglesia de Saint Laurent y la Casa del Gobernador (Maison La Salle), ambos monumentos históricos declarados de interés y testigos notables de la historia local.

A las 12.30 h: comida « poule au pot » organizada por el Comité des fêtes (reserva obligatoria hasta el 13 de septiembre inclusive).

