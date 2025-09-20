JEP Circuit du Patrimoine en Armagnac Landais la Tourtière des Landes Perquie

Four à pain Perquie Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Venez assister à la préparation et à la cuisson de la véritable tourtière des Landes, réalisée comme autrefois dans un four à pain traditionnel.

Une odeur alléchante, c’est bien… mais rien ne vaut la dégustation conviviale qui suivra la démonstration !

Four à pain Perquie 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : JEP Circuit du Patrimoine en Armagnac Landais la Tourtière des Landes

Join us as we prepare and bake a genuine tourtière des Landes, made in the old-fashioned way in a traditional bread oven.

A tempting smell is all very well? but nothing beats the convivial tasting that follows the demonstration!

German : JEP Circuit du Patrimoine en Armagnac Landais la Tourtière des Landes

Erleben Sie die Zubereitung und das Backen einer echten Tourtière des Landes, die wie früher in einem traditionellen Brotbackofen hergestellt wird.

Ein verführerischer Duft ist gut, aber nichts geht über die gesellige Verkostung, die auf die Vorführung folgt!

Italiano :

Venite ad assistere alla preparazione di una vera tourtière delle Landes e alla sua cottura in un forno tradizionale, come si faceva una volta.

Un profumo invitante va benissimo, ma non c’è niente di meglio della degustazione conviviale che segue la dimostrazione!

Espanol :

Asista a la preparación y cocción de una auténtica tourtière de las Landas en un horno de pan tradicional, como antaño.

Un olor tentador está muy bien… ¡pero nada mejor que la agradable degustación que sigue a la demostración!

L’événement JEP Circuit du Patrimoine en Armagnac Landais la Tourtière des Landes Perquie a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Landes d’Armagnac