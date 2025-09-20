JEP Circuit du Patrimoine en Armagnac Landais le bélier hydraulique Route du Frèche Arthez-d’Armagnac

JEP Circuit du Patrimoine en Armagnac Landais le bélier hydraulique Route du Frèche Arthez-d’Armagnac samedi 20 septembre 2025.

JEP Circuit du Patrimoine en Armagnac Landais le bélier hydraulique

Route du Frèche Poste de Gaz Arthez-d’Armagnac Landes

Marinette vous expliquera le fonctionnement de ce dispositif ingénieux inventé par les frères Montgolfier, le bélier hydraulique qui permettait autrefois d’amener l’eau courante au quartier de Jouanda.

Une visite passionnante au coeur de notre patrimoine rural !

English : JEP Circuit du Patrimoine en Armagnac Landais le bélier hydraulique

Marinette will explain the operation of this ingenious device invented by the Montgolfier brothers, the hydraulic ram that once brought running water to the Jouanda district.

A fascinating visit to the heart of our rural heritage!

German : JEP Circuit du Patrimoine en Armagnac Landais le bélier hydraulique

Marinette wird Ihnen die Funktionsweise dieser genialen Vorrichtung erklären, die von den Brüdern Montgolfier erfunden wurde: der hydraulische Widder, mit dem früher fließendes Wasser in das Viertel Jouanda geleitet wurde.

Ein spannender Besuch im Herzen unseres ländlichen Erbes!

Italiano :

Marinette spiegherà il funzionamento di questo ingegnoso dispositivo inventato dai fratelli Montgolfier, l’ariete idraulico che portava l’acqua corrente nel quartiere di Jouanda.

Una visita affascinante nel cuore del nostro patrimonio rurale!

Espanol :

Marinette le explicará el funcionamiento de este ingenioso artefacto inventado por los hermanos Montgolfier: el ariete hidráulico que permitía llevar agua corriente al barrio de Jouanda.

Una visita fascinante al corazón de nuestro patrimonio rural

