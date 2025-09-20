JEP | Circuit Patrimoine Cognac Frapin Château de Fontpinot Lignières-Ambleville

JEP | Circuit Patrimoine Cognac Frapin

Château de Fontpinot 8 Fontaine Pinot Lignières-Ambleville Charente

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

2025-09-20

Plongez dans les salons historiques du château Fontpinot et découvrez l’univers de la famille Frapin.
Château de Fontpinot 8 Fontaine Pinot Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 37 97 84 

English :

Immerse yourself in the historic salons of Château Fontpinot and discover the world of the Frapin family.

German :

Tauchen Sie in die historischen Salons des Château Fontpinot ein und entdecken Sie die Welt der Familie Frapin.

Italiano :

Immergetevi nei saloni storici di Château Fontpinot e scoprite il mondo della famiglia Frapin.

Espanol :

Sumérjase en los salones históricos del Château Fontpinot y descubra el universo de la familia Frapin.

