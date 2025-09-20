JEP | Circuit Patrimoine Cognac Frapin Château de Fontpinot Lignières-Ambleville
JEP | Circuit Patrimoine Cognac Frapin
Château de Fontpinot 8 Fontaine Pinot Lignières-Ambleville Charente
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Plongez dans les salons historiques du château Fontpinot et découvrez l’univers de la famille Frapin.
Château de Fontpinot 8 Fontaine Pinot Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 37 97 84
English :
Immerse yourself in the historic salons of Château Fontpinot and discover the world of the Frapin family.
German :
Tauchen Sie in die historischen Salons des Château Fontpinot ein und entdecken Sie die Welt der Familie Frapin.
Italiano :
Immergetevi nei saloni storici di Château Fontpinot e scoprite il mondo della famiglia Frapin.
Espanol :
Sumérjase en los salones históricos del Château Fontpinot y descubra el universo de la familia Frapin.
L’événement JEP | Circuit Patrimoine Cognac Frapin Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2025-09-09 par Destination Cognac