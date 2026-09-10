JEP : Circuit pédestre « Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille », Devant la Médiathèque du Vieux-Lille, Lille
vendredi 18 septembre 2026 · Devant la Médiathèque du Vieux-Lille · Lille
Informations pratiques
JEP : Circuit pédestre « Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille » Vendredi 18 septembre, 14h30 Devant la Médiathèque du Vieux-Lille Nord
Gratuit sur réservation en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille vous propose un circuit pédestre « Découverte des Hôpitaux du Vieux-Lille » le vendredi 18 septembre 2026 à 14h30.
De l’Hospice Comtesse situé rue de la Monnaie à l’Hospice Général, en passant par l’Hôpital des Bateliers, vous découvrirez l’histoire et l’évolution de la prise en charge des personnes âgées à Lille.
Départ : Rendez-vous à 14h15 devant la Médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place Louise de Bettignies à Lille.
Attention les places sont limitées.
La réservation en ligne est obligatoire sur la billetterie des Journées du Patrimoine de la ville de Lille.
Devant la Médiathèque du Vieux-Lille 25-27 place Louise de Bettignies, Lille Lille Vieux-Lille Nord [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/jepm2026 »}]
Un guide bénévole de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille vous propose un circuit pédestre « Découverte des Hôpitaux du Vieux-Lille ». patrimoine Lille
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
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