JEP : Concert à la chapelle Saint-Fiacre Saint-Fiacre Radenac
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Fiacre · Radenac
Informations pratiques
Radenac
JEP : Concert à la chapelle Saint-Fiacre
Saint-Fiacre Chapelle Saint-Fiacre Radenac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
La chapelle Saint-Fiacre accueillera le concert de Clothilde Trouillard, harpiste, qui présentera Courts métrages, son nouvel opus. Le programme est pensé comme un déroulé de petites histoires, tel un recueil de nouvelles, où chaque morceau est une traversée vers l’inconnu avec son intrigue, ses personnages, son déroulement et son dénouement… .
Saint-Fiacre Chapelle Saint-Fiacre Radenac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 43 19
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English :
L’événement JEP : Concert à la chapelle Saint-Fiacre Radenac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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