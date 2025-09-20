JEP Concert An Abhain Saint-Yvi
JEP Concert An Abhain Saint-Yvi samedi 20 septembre 2025.
JEP Concert An Abhain
Chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi Finistère
Début : 2025-09-20 19:00:00
Chanson folk et traditionnelle celtique. .
Chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 6 16 29 44 59
