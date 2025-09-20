JEP | Concert avec Copaiba Trio Juillac-le-Coq
JEP | Concert avec Copaiba Trio Juillac-le-Coq samedi 20 septembre 2025.
JEP | Concert avec Copaiba Trio
Eglise Saint Martin Juillac-le-Coq Charente
Début : 2025-09-20 21:00:00
fin : 2025-09-20 23:00:00
2025-09-20
Le Copaiba Trio vous propose un voyage au cœur des sonorités du Brésil. Nos trois amis, équipés d’une clarinette, d’une contrebasse et d’une guitare croisent leurs instruments tels les branches du Copaìba.
Eglise Saint Martin Juillac-le-Coq 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 36 75 42
English :
The Copaiba Trio takes you on a journey to the heart of Brazilian sounds. Our three friends, equipped with clarinet, double bass and guitar, cross their instruments like the branches of the Copaìba.
German :
Das Copaiba Trio lädt Sie zu einer Reise in das Herz der brasilianischen Klänge ein. Unsere drei Freunde, die mit Klarinette, Kontrabass und Gitarre ausgestattet sind, kreuzen ihre Instrumente wie die Äste des Copaìba.
Italiano :
Il Copaiba Trio vi accompagna in un viaggio attraverso i suoni del Brasile. I nostri tre amici, dotati di clarinetto, contrabbasso e chitarra, incrociano i loro strumenti come i rami della Copaìba.
Espanol :
El trío Copaiba te lleva de viaje por los sonidos de Brasil. Nuestros tres amigos, equipados con un clarinete, un contrabajo y una guitarra, cruzan sus instrumentos como las ramas del Copaìba.
