JEP Concert Datura Rue de l’église Melgven

JEP Concert Datura Rue de l’église Melgven dimanche 21 septembre 2025.

JEP Concert Datura

Rue de l’église Restaurant Couleur K’Fe salle prestige Melgven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Datura est une rencontre, celle d’une viole de gambe et d’une voix. Ce duo, né du désir de goûter la langue dans sa luxuriance, arpente la chanson française.

Chercher la poésie dans la forme humble et complexe de chansons de Léo Ferré, Brigitte Fontaine, Barbara, Nougaro, André Minvielle, Jacques Dutronc, Barbara Carlotti, Babx… Céline Régnard (chant) et Marie-Suzanne de Loye (Viole de gambe) offrent à ces chansons un écrin, créant par le son de nouveaux échos, de nouvelles écoutes. .

Rue de l’église Restaurant Couleur K’Fe salle prestige Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Concert Datura Melgven a été mis à jour le 2025-09-16 par OTC CCA