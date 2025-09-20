JEP Concert de musique Baroque à l’église de la Capelle Saint-Martin Luc-la-Primaube

Place du Bourg Luc-la-Primaube Aveyron

Gratuit

Début : Samedi 2025-09-20

Plongez dans la beauté du Moyen Age avec l’Ensemble Parchemins à l’église de la Capelle Saint-Martin ! Un voyage vibrant entre musiques anciennes et poésie.

Le duo Ensemble Parchemins, avec Nathalie Ferron au chant et au percussions et Mateo Cremades à la guitare baroque et au chant, propose un voyage musical unique. Leur répertoire explore les chansons françaises et italiennes du début du XVIIe siècle entre musiques populaires et pièces savantes. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir un moment de poésie et de partage accessible à tous.

Gratuit, sur réservation 05 65 71 34 20. .

+33 5 65 71 34 20 mairie@luc-la-primaube.fr

English :

Immerse yourself in the beauty of the Middle Ages with Ensemble Parchemins at the church of La Capelle Saint-Martin! A vibrant journey through ancient music and poetry.

German :

Tauchen Sie mit dem Ensemble Parchemins in der Kirche von La Capelle Saint-Martin in die Schönheit des Mittelalters ein! Eine vibrierende Reise zwischen alter Musik und Poesie.

Italiano :

Immergetevi nella bellezza del Medioevo con l’Ensemble Parchemins nella chiesa di La Capelle Saint-Martin! Un viaggio vibrante attraverso la musica e la poesia antica.

Espanol :

Sumérjase en la belleza de la Edad Media con Ensemble Parchemins en la iglesia de La Capelle Saint-Martin Un vibrante viaje a través de la música y la poesía antiguas.

L’événement JEP Concert de musique Baroque à l’église de la Capelle Saint-Martin Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2025-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)