JEP Concert Les Voyageuses and co à l’Eglise de Selens Selens

2 Rue Madame d’Orléans Selens Aisne

A l’occasion des journées du patrimoine, le groupe Les Voyageuses and co propose en l’Eglise de Selens, à 16 heures, le samedi 20 septembre, un programme varié de musiques du monde.

De l’Espagne à l’Irlande en passant par l’Amérique latine, l’Italie ou la France dépaysement garanti.

Au son des flûtes, instruments à cordes, accordéon et percussions, le voyage promet d’être ludique et étonnant.

Pour tout public.

Venez nombreux !!

2 Rue Madame d’Orléans Selens 02300 Aisne Hauts-de-France secretariat@selens.fr

