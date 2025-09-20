JEP Concerts d’orgue à la cathédrale Rodez

14 place Eugène Raynaldy Rodez

Gratuit

Samedi 2025-09-20

2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Deux concerts d’orgue à la cathédrale Notre-Dame de Rodez.

Samedi 20 septembre à 17h Jean-Christophe Souberbielle (Hérault).

Dimanche 21 septembre à 16h Marie-Agnès Grall-Menet (Paris).

Gratuit, sans réservation. .

14 place Eugène Raynaldy Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 76 77 infos.tourisme@rodezagglo.fr

English :

Two organ concerts at Notre-Dame Cathedral in Rodez.

German :

Zwei Orgelkonzerte in der Kathedrale Notre-Dame in Rodez.

Italiano :

Due concerti d’organo nella Cattedrale di Notre-Dame a Rodez.

Espanol :

Dos conciertos de órgano en la catedral Notre-Dame de Rodez.

