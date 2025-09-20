JEP Concerts d’orgue à la cathédrale Rodez
JEP Concerts d’orgue à la cathédrale Rodez samedi 20 septembre 2025.
JEP Concerts d’orgue à la cathédrale
14 place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Deux concerts d’orgue à la cathédrale Notre-Dame de Rodez.
Samedi 20 septembre à 17h Jean-Christophe Souberbielle (Hérault).
Dimanche 21 septembre à 16h Marie-Agnès Grall-Menet (Paris).
Gratuit, sans réservation. .
14 place Eugène Raynaldy Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 76 77 infos.tourisme@rodezagglo.fr
English :
Two organ concerts at Notre-Dame Cathedral in Rodez.
German :
Zwei Orgelkonzerte in der Kathedrale Notre-Dame in Rodez.
Italiano :
Due concerti d’organo nella Cattedrale di Notre-Dame a Rodez.
Espanol :
Dos conciertos de órgano en la catedral Notre-Dame de Rodez.
L’événement JEP Concerts d’orgue à la cathédrale Rodez a été mis à jour le 2025-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)