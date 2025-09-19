JEP Conférence à l’hôtel Grandval-Caligny Hôtel Grandval-Caligny Valognes

Hôtel Grandval-Caligny 32 rue des Religieuses Valognes Manche

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19 20:30:00

2025-09-19

La fondation Les Printemps de Grandval-Caligny ouvrira le bal dès le vendredi soir en accueillant dans son grand salon du XVIIIe siècle une conférence de M. Ph. Simon-Bouet intitulée « Ainsi parlait Barbey d’Aurevilly », une immersion dans l’univers de l’écrivain normand, tout particulièrement à travers son recueil de nouvelles Les Diaboliques , qui fut pour partie rédigée lors de ses résidences hivernales dans l’hôtel de Granval-Caligny. .

