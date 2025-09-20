JEP Conférence « Coiffes, cols et gilets » Nizon Pont-Aven
JEP Conférence « Coiffes, cols et gilets » Nizon Pont-Aven samedi 20 septembre 2025.
JEP Conférence « Coiffes, cols et gilets »
Nizon Chapelle de Saint-André Pont-Aven Finistère
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Organisée par l’Association Patrimoine et Culture de Pont-Aven.
Conférence sur le vêtement traditionnel de Pont-Aven.
Sans réservation. .
Nizon Chapelle de Saint-André Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
