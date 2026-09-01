JEP Conférence de Coraline Rey Hôtel de ville (Salle Paul Dol) Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

JEP Conférence de Coraline Rey

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 14h. Hôtel de ville (Salle Paul Dol) 7 boulevard Jean Jaurès Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Célestin Espanet, (1881-1968) un maire, un musicien, un mutualiste et un historien.

Conférence ani- mée par Coraline Rey, e-archiviste

Maire d’Aubagne de 1935 à 1940, puis de 1944 à 1945, Célestin Espanet est également connu pour son fort engagement mutualiste. Ses archives nous permettent de découvrir également un homme amateur de poésie, musicien et passionné par l’histoire de sa ville. .

Hôtel de ville (Salle Paul Dol) 7 boulevard Jean Jaurès Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 18 87 archives@aubagne.fr

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English :

Célestin Espanet (1881–1968): a mayor, a musician, a mutual aid advocate, and a historian.

Lecture hosted by Coraline Rey, e-archivist

L’événement JEP Conférence de Coraline Rey Aubagne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile