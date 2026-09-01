JEP Conférence du Musée de Pont-Aven Pont-Aven
dimanche 20 septembre 2026 · Pont-Aven
Informations pratiques
Pont-Aven
JEP Conférence du Musée de Pont-Aven
Place Julia Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Être compositrice en France au temps de Camille Claudel par l’association Les Préludes de Pont- Aven.
Au temps de Camille Claudel, les femmes compositrices ont-elles la vie plus facile que les sculptrices ? Rien n’est moins sûr, mais leur place dans l’enseignement spécialisé est certainement différente, tout comme la reconnaissance que leur accordent les institutions musicales. Pauline Viardot, Augusta Holmès, Cécile Chaminade, Lili Boulanger, Germaine Tailleferre, Elsa Barraine… autant de destins et de musiques à découvrir.
Une conférence par Lucie Kayas, Docteure en musicologie et professeure honoraire de culture musicale du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, proposée par l’association Les Préludes de Pont-Aven.
Sur réservation via la billetterie en ligne du Musée (places limitées ).
Tout public. .
Place Julia Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43
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English :
L’événement JEP Conférence du Musée de Pont-Aven Pont-Aven a été mis à jour le 2026-08-25 par OTC CCA
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