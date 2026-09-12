JEP Conférence et visite La tour des Voués Hôtel de Ville Baccarat

Informations pratiques

Baccarat

JEP Conférence et visite La tour des Voués

Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Construite en 1305, la tour des Voués, fortification avancée du château de Deneuvre servait à protéger les maisons isolées. Rattachée ensuite au château de Baccarat, elle a donné de fait naissance à la ville de Baccarat. Sabine Tiha, adjointe au maire déléguée au patrimoine, vous fera découvrir ou redécouvrir cette doyenne architecturale et ses châteaux de rattachement. Elle évoquera leur histoire, leur rôle au fil des siècles et les enjeux de leur préservation, à l’appui d’images aux angles de vue moins connus. À l’issue de la présentation, si la météo le permet, une visite guidée dans le quartier permettra de prolonger les échanges et de mieux comprendre sur place les traces visibles du passé. Gratuit. Renseignements au 03 83 76 35 35Tout public

0 .

Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Built in 1305, the Tour des Vou%E9s, an outpost of the Château de Deneuvre, served to protect isolated houses. Later incorporated into the Château de Baccarat, it effectively gave rise to the town of Baccarat. Sabine Tiha, deputy mayor in charge of heritage, will help you discover or rediscover this architectural landmark and the castles with which it is associated. She will discuss their history, their role over the centuries, and the challenges of preserving them, using images that offer lesser-known perspectives. Following the presentation, weather permitting, a guided tour of the neighborhood will provide an opportunity to continue the discussion and gain a better on-site understanding of the visible traces of the past. Free admission. For more information, call 03 83 76 35 35

L’événement JEP Conférence et visite La tour des Voués Baccarat a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS