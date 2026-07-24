[JEP] Conférence François Villon est mort, François Villon est vif Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons
dimanche 20 septembre 2026 · Manoir du Catel · Écretteville-lès-Baons
Informations pratiques
Écretteville-lès-Baons
[JEP] Conférence François Villon est mort, François Villon est vif
Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Une conférence exceptionnelle de Jacqueline Cerquiglini-Toulet, professeur émérite à la Faculté des Lettres à Sorbonne-Université, éditrice et traductrice de l’œuvre de François Villon, notamment pour l’édition des œuvres complètes dans la bibliothèque de La Pléiade. .
Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 85 02 02
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English : [JEP] Conférence François Villon est mort, François Villon est vif
L’événement [JEP] Conférence François Villon est mort, François Villon est vif Écretteville-lès-Baons a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme