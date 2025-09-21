JEP Conférence Le chantier de restauration & la sauvegarde des enduits avec Claire Dandrel La Neuville-sur-Essonne

JEP Conférence Le chantier de restauration & la sauvegarde des enduits avec Claire Dandrel La Neuville-sur-Essonne dimanche 21 septembre 2025.

JEP Conférence Le chantier de restauration & la sauvegarde des enduits avec Claire Dandrel

Ruelle des Barrières La Neuville-sur-Essonne Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Découvrez les techniques de restauration des enduits et graffitis du XVe siècle avec Claire Dandrel, conservatrice-restauratrice, et explorez les découvertes et enjeux liés à la sauvegarde du Monument historique.

Plongez au cœur de l’histoire avec Claire Dandrel, restauratrice d’œuvres d’art, lors d’une conférence exceptionnelle sur la restauration des enduits et graffitis du XVe siècle. Explorez les méthodes anciennes, les défis techniques et les trésors cachés révélés sur le Monument historique. Une expérience captivante qui allie savoir-faire, patrimoine et découvertes inédites pour mieux comprendre l’art et l’histoire de la tour d’angle du Château des Deux Tours. Ne manquez pas cette immersion unique dans le passé restauré. .

Ruelle des Barrières La Neuville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 18 11

English :

Discover 15th-century plaster and graffiti restoration techniques with Claire Dandrel, curator-restorer, and explore the discoveries and challenges involved in safeguarding this historic monument.

German :

Entdecken Sie mit der Konservatorin und Restauratorin Claire Dandrel die Techniken zur Restaurierung von Putz und Graffiti aus dem 15. Jahrhundert und erforschen Sie die Entdeckungen und Herausforderungen, die mit der Erhaltung des historischen Monuments verbunden sind.

Italiano :

Scoprite le tecniche di restauro degli intonaci e dei graffiti del XV secolo con Claire Dandrel, curatrice restauratrice, ed esplorate le scoperte e le problematiche legate alla salvaguardia di questo monumento storico.

Espanol :

Descubra las técnicas utilizadas para restaurar las yeserías y los graffiti del siglo XV con Claire Dandrel, conservadora-restauradora, y explore los descubrimientos y problemas que plantea la salvaguarda de este monumento histórico.

L’événement JEP Conférence Le chantier de restauration & la sauvegarde des enduits avec Claire Dandrel La Neuville-sur-Essonne a été mis à jour le 2025-08-27 par OT GRAND PITHIVERAIS