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AGENDA · Cléguérec

JEP : Conférence « Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne » La Trinité Cléguérec

dimanche 20 septembre 2026 · La Trinité · Cléguérec

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Trinité
Adresse
Chapelle de la Trinité
Ville
56480 Cléguérec
Département
Morbihan
Tarif

Cléguérec

JEP : Conférence « Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne »

La Trinité Chapelle de la Trinité Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Jeter des pièces dans une fontaine, recueillir de l’eau d’une source sacrée, y allumer un cierge : tels sont des gestes pratiqués aujourd’hui pour exprimer un vœu. Avec « Les eaux miraculeuses et guérisseuses de Bretagne », Christophe Auray nous invite à parcourir la Bretagne pour découvrir différents lieux sacrés, parfois secrets, où se mêlent défense du patrimoine, préservation de l’environnement et démarche spirituelle.   .

La Trinité Chapelle de la Trinité Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 56 80 77 10 

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English :

L’événement JEP : Conférence « Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne » Cléguérec a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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