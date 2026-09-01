Informations pratiques

Cléguérec

JEP : Conférence « Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne »

La Trinité Chapelle de la Trinité Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Jeter des pièces dans une fontaine, recueillir de l’eau d’une source sacrée, y allumer un cierge : tels sont des gestes pratiqués aujourd’hui pour exprimer un vœu. Avec « Les eaux miraculeuses et guérisseuses de Bretagne », Christophe Auray nous invite à parcourir la Bretagne pour découvrir différents lieux sacrés, parfois secrets, où se mêlent défense du patrimoine, préservation de l’environnement et démarche spirituelle. .

La Trinité Chapelle de la Trinité Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 56 80 77 10

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English :

L’événement JEP : Conférence « Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne » Cléguérec a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté