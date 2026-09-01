JEP : Conférence « Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne » La Trinité Cléguérec
dimanche 20 septembre 2026 · La Trinité · Cléguérec
Informations pratiques
Cléguérec
JEP : Conférence « Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne »
La Trinité Chapelle de la Trinité Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Jeter des pièces dans une fontaine, recueillir de l’eau d’une source sacrée, y allumer un cierge : tels sont des gestes pratiqués aujourd’hui pour exprimer un vœu. Avec « Les eaux miraculeuses et guérisseuses de Bretagne », Christophe Auray nous invite à parcourir la Bretagne pour découvrir différents lieux sacrés, parfois secrets, où se mêlent défense du patrimoine, préservation de l’environnement et démarche spirituelle. .
La Trinité Chapelle de la Trinité Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 56 80 77 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP : Conférence « Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne » Cléguérec a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Cléguérec (Morbihan)
- Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec 16 septembre 2026
- Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne, Chapelle et Fontaine de la Trinité, Cléguérec 20 septembre 2026
- Journées du patrimoine Lecture et présentation du livre 1939 1945 Cléguérec dans la guerre Cléguérec 20 septembre 2026
- Cléguérec dans la guerre, Centre Culturel Perenn, Cléguérec 20 septembre 2026
- Concert de Baptiste Boiron et Marthe Vassalo Cléguérec 27 septembre 2026