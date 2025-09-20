JEP Conférence musicale Maison de la harpe Maison de la Harpe Dinan

JEP Conférence musicale Maison de la harpe Maison de la Harpe Dinan samedi 20 septembre 2025.

JEP Conférence musicale Maison de la harpe

Maison de la Harpe 6 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Afin de perpétuer un héritage, et de continuer cette belle tradition de partage que permettent les Journées du Patrimoine, Myrdhin et Grégory Cappoen Brevalle proposent un véritable retour dans le temps. Les vieux métiers seront mis à l’honneur lors d’une conférence musicale, à travers des chants traditionnels évoquant les matelots, laboureurs, semeurs, menuisiers, sabotiers, etc.

Cette animation, composée d’extraits des collections de La Villemarqué, de Taldir, de Y. V. Perrot.

Myrdhin, barde-harpeur breton, est une des personnalités qui a contribué à la renaissance de la harpe celtique en Bretagne. Il sera aux côtés de Grégory Cappoen Brevalle, enseignant, compositeur et sophrologue, à l’univers musical poétique à mi-chemin entre tradition et musicothérapie.

Réservation par mail obligatoire pour l’animation. .

Maison de la Harpe 6 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 36 69

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Conférence musicale Maison de la harpe Dinan a été mis à jour le 2025-08-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme