JEP Conférence toponymie de St Cricq Villeneuve Église Saint Cyr Saint-Cricq-Villeneuve

Église Saint Cyr 62 Rue de Midou Saint-Cricq-Villeneuve Landes

Présentée par Bénédicte Boyrie-Fénié, (re)découvrez les origines et significations des noms de lieux-dits de Saint Cricq Villeneuve.

English : JEP Conférence toponymie de St Cricq Villeneuve

Presented by Bénédicte Boyrie-Fénié, (re)discover the origins and meanings of Saint Cricq Villeneuve’s place names.

German : JEP Conférence toponymie de St Cricq Villeneuve

Präsentiert von Bénédicte Boyrie-Fénié, entdecken Sie (wieder) die Ursprünge und Bedeutungen der Ortsnamen von Saint Cricq Villeneuve.

Italiano :

Presentato da Bénédicte Boyrie-Fénié, (ri)scoprite le origini e i significati dei toponimi di Saint Cricq Villeneuve.

Espanol :

Presentado por Bénédicte Boyrie-Fénié, (re)descubra los orígenes y significados de los topónimos de Saint Cricq Villeneuve.

