[JEP – Conférence] Un chasseur de sorciers. Histoire du carroi de Marlou 1583 Concressault
dimanche 20 septembre 2026 · Concressault
Informations pratiques
Concressault
[JEP – Conférence] Un chasseur de sorciers. Histoire du carroi de Marlou 1583
177 Rue de la Mère Dieu Concressault Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Pierre sera ouverte à la visite
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association des Amis de l’église Saint-Pierre organise une conférence sur les sorciers du Grand Sancerrois, et en particulier sur l’histoire du Carroi de Marlou en 1583, où se déroulaient des sabbats du Diable… .
177 Rue de la Mère Dieu Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 44 79 14 robert.villien@gmail.com
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English :
As part of the European Heritage Days, Saint-Pierre church will be open to visitors
L’événement [JEP – Conférence] Un chasseur de sorciers. Histoire du carroi de Marlou 1583 Concressault a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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