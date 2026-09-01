Informations pratiques

Concressault

[JEP – Conférence] Un chasseur de sorciers. Histoire du carroi de Marlou 1583

177 Rue de la Mère Dieu Concressault Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Pierre sera ouverte à la visite

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association des Amis de l’église Saint-Pierre organise une conférence sur les sorciers du Grand Sancerrois, et en particulier sur l’histoire du Carroi de Marlou en 1583, où se déroulaient des sabbats du Diable… .

177 Rue de la Mère Dieu Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 44 79 14 robert.villien@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days, Saint-Pierre church will be open to visitors

L’événement [JEP – Conférence] Un chasseur de sorciers. Histoire du carroi de Marlou 1583 Concressault a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois