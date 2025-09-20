JEP Création d’œuvres vivantes / concert de peinture Château de la Cressonnière Thouarsais-Bouildroux

Pour les journées européennes du patrimoine et internationale de la paix

Création artistique Hélène Menanteau et Axel Denhaerinck. A l’occasion de la journée internationale pour la paix (dimanche 21 septembre) associée aux Journées Européennes du Patrimoine (samedi 20 et dimanche 21 septembre), Hélène exposera ses œuvres au château.

Dimanche 21 septembre 18h00

Le dimanche 21 septembre, le Château de la Cressonnière ouvrira exceptionnellement ses portes et son écrin magnifique pour accueillir une double création musicale et picturale avec l’artiste peintre Hélène Menanteau et le pianiste Axel Denhaerinck. Ils évolueront en direct et créeront une œuvre unique sous vos yeux.

Joyeux du XVIe siècle tenu par la famille Barreau, Vanessa et Laurent, le château n’a pas ouvert son site historique à la visite depuis 2021.

Venez découvrir ce joyau d’exception situé à 5km de Vouvant qui servira d’écrin à l’exposition d’Hélène Menanteau et à son concert de clôture.

PIECES for PEACE Créations picturale et musicale en duo piano et encre pour le Patrimoine et la Paix avec Hélène Menanteau et Axel Denhaerinck.

Venez assister à une création exceptionnelle, unique et vivante pour le Patrimoine et la Paix, en duo piano et encre, sous la forme d’un dialogue sonore et visuel avec Hélène Menanteau (artiste peintre) & Axel Denhaerinck (pianiste).

Création musicale et variations librement improvisées à partir des Barricades mystérieuses de François Couperin.

Composée de 38 pièces estampées sur papier de Chine et initialement présentée pour les 28èmes Rencontres d’Art Contemporain du Château de Saint Auvent, l’exposition des œuvres d’Hélène Menanteau sera pour sa dernière présentation recomposée sur les murs du Château de la Cressonnière et mise à la vente, pièce par pièce.

Ouvrant un dialogue sur la paix, cette création est dédiée à toutes les populations victimes de conflits et de guerres dans le monde.

À partir de 19h Bar convivial dans les jardins du château à l’issue du concert avec les artistes

Réservations en ligne. Réservations obligatoires. Places limitées.

Tarif plein 15€, tarif réduit moins de 18 ans 10€, tarif de soutien 20€

Samedi

– accès à l’exposition de 10h à 18h

Dimanche

– accès à l’exposition de 10h -17h30

– concert de peinture à 18h00 (payant) .

