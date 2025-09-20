JEP CRIHC Maison de la harpe Maison de la Harpe Dinan

Maison de la Harpe 6 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:45:00

Date(s) :

2025-09-20

La Maison de la Harpe s’ouvre à des traditions à la fois proches et lointaines, pour tout savoir sur les harpes du monde.

A 17h animation « les chants traditionnels des vieux métiers » à la harpe.

Réservation par mail obligatoire pour l’animation. .

Maison de la Harpe 6 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 36 69

