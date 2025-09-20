JEP- « Dans l’armée de Vercingétorix » MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Animation famille “Dans l’armée de Vercingétorix”. Avec un médiateur culturel, revêtez la panoplie des guerriers gaulois et initiez-vous en famille aux rudiments de la technique et de la stratégie guerrière des armées de Vercingétorix. Une façon vivante et immédiate de découvrir les armées gauloises ! Durée 30 min Horaires 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Jauge 35 adultes et enfants (Âge minimum requis 7 ans). Réservation sur place le jour même uniquement. ATTENTION Les mineurs doivent impérativement être accompagnés par un adulte pendant toute la durée de l’animation.

En cas de pluie, une autre animation sera proposée (frappe de monnaie). .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

