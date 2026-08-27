Informations pratiques

Saint-Brieuc

JEP De Plédran à Quintin Balade en bus avec haltes

Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité et des Journées du patrimoine, voyagez au cœur de l’histoire locale!

Baie d’Armor Transport, en partenariat avec l’association HistoTU vous emmène à la découverte de la cité historique de Quintin, au pays des châteaux !

3 heures d’un parcours patrimonial qui vous emmènera à la découverte du château de Craffault à Plédran et des joyaux de la cité de Quintin. Une belle opportunité de découvrir nos trésors locaux tout en expérimentant une mobilité plus durable sans contrainte de stationnement.

Départ 14h00 arrêt Les Champs Saint-Brieuc

Deuxième arrêt 14h05 arrêt la Gare Saint-Brieuc

Au programme de ce parcours patrimonial

La visite commentée du chateau de Craffault et l’accès libre du parc (1 h environ).

Arrêt d’1h20 dans le centre de Quintin avec plusieurs visites possibles Atelier du Lin, environ 20 minutes / Château de Quintin visite libre du château (7€/personne) et visite libre du jardin (gratuit) / environ 1 heure

A disposition, un plan découverte d’aide à la visite

Retour prévu dans le centre-ville de Saint-Brieuc pour 17h30

Nombre limité de places à bord du bus.

Réservations obligatoires

A savoir nos amis les animaux ne sont pas admis à bord des navettes ni sur les sites de visite. De plus, pour des raisons de sécurité, les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte tout au long du trajet et des visites.

Attention en raison de la configuration technique des véhicules et des accès à certains sites, ce circuit n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) ni aux poussettes. .

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 20 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP De Plédran à Quintin Balade en bus avec haltes Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-08-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme