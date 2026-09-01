JEP Découverte architecturale Impasse du Colombier Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

JEP Découverte architecturale

Samedi 19 septembre 2026 de 14h30 à 16h. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez ou redécouvrez la riche histoire des Pénitents Noirs d’Aubagne.

À travers l’architecture extérieure et intérieure de la chapelle, retracez le parcours de cette confrérie, ses missions et le rôle de ce bâtiment emblématique d’Aubagne à travers les siècles. Grâce à la technique de l’empreinte par frottage, apprenez en plus sur les matériaux de construction de l’époque. .

Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr

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English :

Discover or rediscover the rich history of the Black Penitents of Aubagne.

L’événement JEP Découverte architecturale Aubagne a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile