JEP Découverte architecturale Impasse du Colombier Aubagne
samedi 19 septembre 2026 · Impasse du Colombier · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
JEP Découverte architecturale
Samedi 19 septembre 2026 de 14h30 à 16h. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez ou redécouvrez la riche histoire des Pénitents Noirs d’Aubagne.
À travers l’architecture extérieure et intérieure de la chapelle, retracez le parcours de cette confrérie, ses missions et le rôle de ce bâtiment emblématique d’Aubagne à travers les siècles. Grâce à la technique de l’empreinte par frottage, apprenez en plus sur les matériaux de construction de l’époque. .
Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr
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English :
Discover or rediscover the rich history of the Black Penitents of Aubagne.
L’événement JEP Découverte architecturale Aubagne a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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