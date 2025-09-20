JEP Découverte de la rue des Loges rue Saint-Jean Fontenay-le-Comte
JEP Découverte de la rue des Loges rue Saint-Jean Fontenay-le-Comte samedi 20 septembre 2025.
JEP Découverte de la rue des Loges
rue Saint-Jean Parvis de l’église Saint-Jean Baptiste Fontenay-le-Comte Vendée
Découvrez la rue des Loges dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !
Les élèves du Lycée Notre-Dame vous proposent une balade commentée dans cette rue historique. Poumon commercial de la ville basse médiévale, l’architecture, présente dans cette rue, témoigne du passé de la ville maison à colombage, maison Millepertuis, ruelles typiques, église Saint-Jean-Baptiste et Pont des Sardines.
Des aménagements végétaux ont été réalisés pour former une rue-jardin et des grilles d’ornements délimitent désormais le Passage des Loges. Un endroit particulièrement apaisé, dans lequel se trouve notamment la fameuse maison Louis XV dont la façade a été classée Monument Historique en 1931.
Rdv sur le parvis de l’église Saint-Jean Baptiste, rue Saint-Jean. .
English :
Discover the rue des Loges as part of the European Heritage Days!
German :
Entdecken Sie die Rue des Loges im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals!
Italiano :
Scoprite la rue des Loges nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!
Espanol :
Descubra la rue des Loges en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio
