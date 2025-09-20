JEP Découverte de la rue des Loges rue Saint-Jean Fontenay-le-Comte

samedi 20 septembre 2025.

JEP Découverte de la rue des Loges

rue Saint-Jean Parvis de l’église Saint-Jean Baptiste Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-09-20 14:45:00

fin : 2025-09-21 15:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez la rue des Loges dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

Les élèves du Lycée Notre-Dame vous proposent une balade commentée dans cette rue historique. Poumon commercial de la ville basse médiévale, l’architecture, présente dans cette rue, témoigne du passé de la ville maison à colombage, maison Millepertuis, ruelles typiques, église Saint-Jean-Baptiste et Pont des Sardines.

Des aménagements végétaux ont été réalisés pour former une rue-jardin et des grilles d’ornements délimitent désormais le Passage des Loges. Un endroit particulièrement apaisé, dans lequel se trouve notamment la fameuse maison Louis XV dont la façade a été classée Monument Historique en 1931.

Rdv sur le parvis de l’église Saint-Jean Baptiste, rue Saint-Jean. .

rue Saint-Jean Parvis de l’église Saint-Jean Baptiste Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Discover the rue des Loges as part of the European Heritage Days!

German :

Entdecken Sie die Rue des Loges im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals!

Italiano :

Scoprite la rue des Loges nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Descubra la rue des Loges en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

