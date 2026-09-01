JEP – DÉCOUVERTE DE L’ORGUE CAVAILLÉ-COLL Lunel
dimanche 20 septembre 2026 · Lunel
Informations pratiques
Lunel
JEP – DÉCOUVERTE DE L’ORGUE CAVAILLÉ-COLL
Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
20 septembre 2026 – 15h-18h
Église Notre Dame du Lac
Tél : 06 62 25 08 35
Tout public – Entrée libre
Venez découvrir le fameux « Cavaillé-Coll » de l’église Notre-Dame-du-Lac au travers une visite unique proposée par l’association Les amis de l’orgue de Lunel. Cet instrument construit en 1856 et classé monument historique en 1977, constitue l’un des fleurons patrimoniaux de la ville de Lunel.
Tout au long de l’après-midi, par petit groupe, le public pourra assister à une présentation de l’orgue puis à une audition musicale proposée par les organistes de l’association. .
Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 62 25 08 35
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English :
September 20, 2026 ? 3:00 p.m.–6:00 p.m.
Notre Dame du Lac Church
Tel: 06 62 25 08 35
Open to the public ? Free admission
L’événement JEP – DÉCOUVERTE DE L’ORGUE CAVAILLÉ-COLL Lunel a été mis à jour le 2026-09-11 par 34 – OT PAYS DE LUNEL
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