Informations pratiques

Lunel

JEP – DÉCOUVERTE DE L’ORGUE CAVAILLÉ-COLL

Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

20 septembre 2026 – 15h-18h

Église Notre Dame du Lac

Tél : 06 62 25 08 35

Tout public – Entrée libre

Venez découvrir le fameux « Cavaillé-Coll » de l’église Notre-Dame-du-Lac au travers une visite unique proposée par l’association Les amis de l’orgue de Lunel. Cet instrument construit en 1856 et classé monument historique en 1977, constitue l’un des fleurons patrimoniaux de la ville de Lunel.

Tout au long de l’après-midi, par petit groupe, le public pourra assister à une présentation de l’orgue puis à une audition musicale proposée par les organistes de l’association. .

Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 62 25 08 35

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English :

September 20, 2026 ? 3:00 p.m.–6:00 p.m.

Notre Dame du Lac Church

Tel: 06 62 25 08 35

Open to the public ? Free admission

L’événement JEP – DÉCOUVERTE DE L’ORGUE CAVAILLÉ-COLL Lunel a été mis à jour le 2026-09-11 par 34 – OT PAYS DE LUNEL