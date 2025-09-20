JEP Découverte des Archives Départementales Archives départementales Saint-Brieuc
JEP Découverte des Archives Départementales Archives départementales Saint-Brieuc samedi 20 septembre 2025.
JEP Découverte des Archives Départementales
Archives départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Visite des coulisses, présentation de documents en lien avec le thème national patrimoine architectural et jeu de piste à résoudre en famille.
*Visites guidées (départ toutes les heures)
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h
*Jeu de piste
Samedi de 14h et 16h
Dimanche à 10h
*Exposition
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h
Sur inscription. .
Archives départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 78 77
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JEP Découverte des Archives Départementales Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme