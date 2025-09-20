JEP Découverte des Archives Départementales Archives départementales Saint-Brieuc

Archives départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Visite des coulisses, présentation de documents en lien avec le thème national patrimoine architectural et jeu de piste à résoudre en famille.

*Visites guidées (départ toutes les heures)

Samedi de 14h à 18h

Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h

*Jeu de piste

Samedi de 14h et 16h

Dimanche à 10h

*Exposition

Samedi de 14h à 18h

Dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h

Sur inscription. .

