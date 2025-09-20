JEP Découvrez le château de Vendeuvre à travers les siècles Vendeuvre-sur-Barse

JEP Découvrez le château de Vendeuvre à travers les siècles

Rue du Chapon Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir le château de Vendeuvre-sur-Barse, niché à la source de la Barse. Témoignant d’une histoire riche, il conserve des éléments remarquables datant des XIIᵉ et XVIIᵉ siècles et appartient aujourd’hui au Département et à la Commune.

Construit sur les sources de la Barse, les premières pierres du château de Vendeuvre-sur-Barse ont été posées au XIIᵉ siècle. De son aspect originel, le bâtiment ne conserve que quelques traces, puisque son architecture a connu de nombreuses modifications au fil des siècles, jusqu’au XIXᵉ siècle, où Guillaume Gabriel Pavée de Vendeuvre le réaménage et lui donne son aspect actuel. De nombreuses personnes illustres y ont séjourné, telles que la famille des Luxembourg, des gouverneurs de Champagne, ou même Louis XIII. Le château est classé aux Monuments historiques depuis 1981.

Des animations pour les enfants seront disponibles sur place.

Visite de la partie médiévale toutes les 30 minutes, par groupes de 10 personnes maximum.

Rue du Chapon Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 79 66 91 39

