JEP Démo artisanat « Cotte de mailles et tissage »

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d'Or

Gratuit

Début : 2025-02-08

fin : 2025-09-21

2025-02-08 2025-09-20

DéMo artisanat

Cotte de mailles et tissage. Les médiateurs culturels vous expliquent l’origine et les techniques de fabrication de la cotte de mailles, équipement défensif porté par les riches guerriers gaulois et vous dévoilent les secrets de confection des tissus et des vêtements portés dans l’Antiquité.

DéMo cotte de mailles de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

DéMo tissage en continu, de 10 h 30 à 18 h. .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

