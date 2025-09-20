JEP > Démonstration cuisson de pain et teurgoule au four à bois Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:30:00
La boulangère vous accueille à partir de 10h30 au fournil pour assister au façonnage et à l’enfournement, et éventuellement acheter du pain et de la teurgoule (riz au lait ayant cuit lentement au four). .
Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
