JEP > Démonstration cuisson de pain et teurgoule au four à bois Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

La boulangère vous accueille à partir de 10h30 au fournil pour assister au façonnage et à l’enfournement, et éventuellement acheter du pain et de la teurgoule (riz au lait ayant cuit lentement au four). .

