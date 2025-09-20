JEP | Discussion | L’empreinte, son geste et la matière Fondation d’entreprise Martell Cognac
JEP | Discussion | L’empreinte, son geste et la matière
Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino-Martell Cognac Charente
Restitution de l’atelier animé en juillet dernier par l’artiste Mathias Mareschal et la paléobotaniste Léa De Brito sur le champ de fouille paléontologique d’Angeac-Charente.
English :
Restitution of the workshop led last July by artist Mathias Mareschal and paleobotanist Léa De Brito on the Angeac-Charente paleontological excavation site.
German :
Ergebnis des Workshops, den der Künstler Mathias Mareschal und die Paläobotanikerin Léa De Brito im vergangenen Juli auf dem paläontologischen Ausgrabungsfeld von Angeac-Charente geleitet haben.
Italiano :
Feedback del workshop tenuto lo scorso luglio dall’artista Mathias Mareschal e dalla paleobotanica Léa De Brito sugli scavi paleontologici di Angeac-Charente.
Espanol :
Resultados del taller organizado el pasado mes de julio por el artista Mathias Mareschal y la paleobotánica Léa De Brito en las excavaciones paleontológicas de Angeac-Charente.
