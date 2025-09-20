JEP Domaine de la Tour de Cesson Tour de Cesson Saint-Brieuc

JEP Domaine de la Tour de Cesson Tour de Cesson Saint-Brieuc samedi 20 septembre 2025.

Tour de Cesson 105 Rue de la Tour Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Service Archives et Patrimoine, les étudiants du BTS Tourisme du Lycée Renan et l’association des amis de la Tour de Cesson.

Un dernier petit tour avant de faire peau neuve ! Avant les travaux de sécurisation d’octobre à mars, un week-end au domaine avec visites guidées, rallye-jeu, exposition de planches inédites de l’album de BD Salsa sous la tour de Jean-Christophe Balan (présent le dimanche après-midi) et des jeux pour enfants le dimanche pour proposer une découverte ludique du domaine. .

Tour de Cesson 105 Rue de la Tour Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

