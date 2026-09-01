JEP : Domaine d’Ognoas Domaine d’Ognoas Arthez-d’Armagnac

Informations pratiques

Arthez-d’Armagnac

JEP : Domaine d’Ognoas

Domaine d’Ognoas 1043 route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez visiter le Domaine d’Ognoas, propriété du Département des Landes au cœur du Bas-Armagnac landais, et découvrez le patrimoine, les secrets du processus de production grâce à la visite du chai et des alambics, et l’art de la dégustation des Armagnacs et Flocs de Gascogne du domaine.

Venez visiter le Domaine d’Ognoas, propriété du Département des Landes au cœur du Bas-Armagnac landais, et découvrez le patrimoine, les secrets du processus de production grâce à la visite du chai et des alambics, et l’art de la dégustation des Armagnacs et Flocs de Gascogne du domaine.

Visite libre dès 14h et dégustation commentée à 15h (20 personnes maximum)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

Domaine d’Ognoas 1043 route d’Ognoas Arthez-d’Armagnac 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 22 11 contact@domaine-ognoas.com

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English : JEP : Domaine d’Ognoas

Come visit the Domaine d’Ognoas, owned by the Landes Department in the heart of the Landes region’s Bas-Armagnac, and discover the heritage, the secrets of the production process through a tour of the cellar and stills, and the art of tasting the estate’s Armagnacs and Flocs de Gascogne.

L’événement JEP : Domaine d’Ognoas Arthez-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Landes d’Armagnac