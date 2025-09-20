JEP DU MOUVEMENT D’ART POPULAIRE Béziers

2 Rue Relin Béziers Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Mouvement d’Art Populaire ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses ateliers. Entre exposition des œuvres et démonstrations en direct, venez rencontrer les artisans et comprendre leurs techniques. Une immersion unique dans la créativité et le savoir-faire des artistes locaux. .

2 Rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 83 84 94 98

English :

Discover the workshops of the Mouvement d’Art Populaire during the Heritage Days: exhibition, demonstrations and meetings with passionate craftsmen.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Tage des offenen Denkmals die Werkstätten der Volkskunstbewegung: Ausstellung, Vorführungen und Treffen mit begeisterten Handwerkern.

Italiano :

Scoprite i laboratori del Mouvement d’Art Populaire durante le Giornate del Patrimonio: esposizione, dimostrazioni e incontri con artigiani appassionati.

Espanol :

Descubra los talleres del Mouvement d’Art Populaire durante las Jornadas del Patrimonio: exposición, demostraciones y encuentros con artesanos apasionados.

