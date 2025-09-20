JEP Duo Vill’dames Hôtel de Ville Toul
JEP Duo Vill’dames Hôtel de Ville Toul samedi 20 septembre 2025.
JEP Duo Vill’dames
Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Duo Vill’dames, deux violons, deux âmes, un duo.
Déambulation musicale dans l’Hôtel de Ville dès 16h.Tout public
0 .
Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est culturel@mairie-toul.fr
English :
Duo Vill’dames, two violins, two souls, a duo.
Musical stroll through the Hôtel de Ville from 4pm.
German :
Duo Vill’dames, zwei Geigen, zwei Seelen, ein Duo.
Musikalischer Spaziergang durch das Rathaus ab 16 Uhr.
Italiano :
Duo Vill’dames, due violini, due anime, un duo.
Passeggiata musicale nel Municipio dalle 16.00.
Espanol :
Duo Vill’dames, dos violines, dos almas, un dúo.
Paseo musical en el Ayuntamiento a partir de las 16h.
L’événement JEP Duo Vill’dames Toul a été mis à jour le 2025-09-14 par MT TERRES TOULOISES