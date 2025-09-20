JEP Duo Vill’dames Hôtel de Ville Toul

Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Duo Vill’dames, deux violons, deux âmes, un duo.

Déambulation musicale dans l’Hôtel de Ville dès 16h.Tout public

Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est culturel@mairie-toul.fr

English :

Duo Vill’dames, two violins, two souls, a duo.

Musical stroll through the Hôtel de Ville from 4pm.

German :

Duo Vill’dames, zwei Geigen, zwei Seelen, ein Duo.

Musikalischer Spaziergang durch das Rathaus ab 16 Uhr.

Italiano :

Duo Vill’dames, due violini, due anime, un duo.

Passeggiata musicale nel Municipio dalle 16.00.

Espanol :

Duo Vill’dames, dos violines, dos almas, un dúo.

Paseo musical en el Ayuntamiento a partir de las 16h.

