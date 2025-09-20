JEP | église, château et musée du tacot Cléron
Cléron Doubs
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Pour les journées du patrimoine 2025 l’église, le château et le musée du tacot situés sur Cléron vous ouvrent leurs portes afin de découvrir ces hauts lieux du patrimoine de la vallée.
La visite du château est de 3€ par adultes et gratuites pour les moins de 18 ans.
L’église et le musée du tacot vous ouvrent gratuitement leurs portes, si vous souhaitez soutenir et aider à l’entretien de ces lieux, une urne sera à votre disposition à la sortie
Horaires des visites
Le château
– 10h00, 11h00,14h00,15h00,16h00 et 17h00 le samedi et le dimanche
L’église
– 10h15,11h15,14h15,15h15 et 16h15 le samedi
– 10h15 et 11h15 le dimanche
Le musée
– 10h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00 le samedi
– 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 le dimanche .
Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 46 07 97
