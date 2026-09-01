JEP : Eglise de Bizou Bizou
samedi 19 septembre 2026 · Bizou
Informations pratiques
Bizou
JEP : Eglise de Bizou
Eglise Saint Germain Bizou Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Germain de Bizou ouvre ses portes : dans le chœur, statue de Saint-Germain et de Saint-Eloi. Peinture de l’annonciation au centre du retable. .
Eglise Saint Germain Bizou 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 61 62
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English : JEP : Eglise de Bizou
L’événement JEP : Eglise de Bizou Bizou a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche