Informations pratiques

Bizou

JEP : Eglise de Bizou

Eglise Saint Germain Bizou Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Germain de Bizou ouvre ses portes : dans le chœur, statue de Saint-Germain et de Saint-Eloi. Peinture de l’annonciation au centre du retable. .

Eglise Saint Germain Bizou 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 61 62

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English : JEP : Eglise de Bizou

L’événement JEP : Eglise de Bizou Bizou a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche