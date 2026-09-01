JEP Église de la Saint-Vierge-en-sa-Nativité Dammarie-sur-Saulx
samedi 19 septembre 2026 · Dammarie-sur-Saulx
Informations pratiques
Dammarie-sur-Saulx
JEP Église de la Saint-Vierge-en-sa-Nativité
Place du Prieuré Dammarie-sur-Saulx Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Construite au XVe siècle, elle est classée par arrêté du 24 octobre 1994 au titre des monuments historiques. Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 8h à 18h
Contact mairie au 03 29 75 99 04Tout public
0 .
Place du Prieuré Dammarie-sur-Saulx 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 75 99 04
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English :
Built in the 15th century, it was designated a historic monument by a decree dated October 24, 1994. Self-guided tour
Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 8 a.m. to 6 p.m.
Contact: Town Hall at 03 29 75 99 04
L’événement JEP Église de la Saint-Vierge-en-sa-Nativité Dammarie-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE