Informations pratiques

Dammarie-sur-Saulx

JEP Église de la Saint-Vierge-en-sa-Nativité

Place du Prieuré Dammarie-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Construite au XVe siècle, elle est classée par arrêté du 24 octobre 1994 au titre des monuments historiques. Visite libre

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 8h à 18h

Contact mairie au 03 29 75 99 04Tout public

0 .

Place du Prieuré Dammarie-sur-Saulx 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 75 99 04

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English :

Built in the 15th century, it was designated a historic monument by a decree dated October 24, 1994. Self-guided tour

Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 8 a.m. to 6 p.m.

Contact: Town Hall at 03 29 75 99 04

L’événement JEP Église de la Saint-Vierge-en-sa-Nativité Dammarie-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE