JEP Eglise de Marchainville MARCHAINVILLE Longny les Villages

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Notre-Dame de l’Assomption ouvrira ses portes.

Ancien prieuré de l’Abbaye de Saint-Evroult XIe siècle. Beau retable classique. Tabernacle du XVIIIe siècle. .

MARCHAINVILLE Eglise Notre Dame de l’Assomption Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 65 80

